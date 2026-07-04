917 مليار دولار إيرادات قطاع البرمجيات وتقنية المعلومات بالصين في 5 أشهر

ارتفعت إيرادات صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وأوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، زيادة الإيرادات الإجمالية لصناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى (6.25) تريليونات يوان (نحو 917.2 مليار دولار أمريكي) بين شهري يناير ومايو الماضيين، بزيادة (10.3%) على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي أرباح الصناعة بنسبة (2.2%) على أساس سنوي ليصل إلى (717.3) مليار يوان.

وفي الفترة نفسها، بلغ حجم صادرات الصناعة 27.65 مليار دولار، مسجلًا بذلك نموًا مزدوج الرقم بنسبة (12.8%). ونمت إيرادات قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة (11.3%)، لتسجل نحو (4.28) تريليونات يوان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وتسهم بنسبة (68.5%) من الإيرادات المجمعة للصناعة بأكملها.

وقفزت الإيرادات المجمعة لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة (12.1%) على أساس سنوي لتصل إلى (703.2) مليارات يوان خلال الفترة المذكورة، وحققت إيرادات خدمات تصميم الدوائر المتكاملة نموًا لافتاً بنسبة (19.2%) على أساس سنوي لتبلغ (175.9) مليار يوان.