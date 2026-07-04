4.4 مليارات دولار إيرادات متوقعة لسوق شاشات الهواتف القابلة للطي في 2026

توقعت شركة «كاونتربوينت ريسيرش» أن تصل شحنات شاشات الهواتف الذكية القابلة للطي عالمياً إلى نحو 27.5 مليون وحدة خلال 2026، بارتفاع يقارب 24% مقارنة بعام 2025، فيما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات بنحو 48% على أساس سنوي إلى نحو 4.4 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن السوق تعود إلى دورة توسع جديدة خلال 2026 بعد فترة من التعديل المحدود في 2025، مدفوعة ليس فقط باستعادة أحجام الشحنات، إنما أيضاً بتحسن متوسط أسعار البيع وزيادة حصة المنتجات الفاخرة التي تطورها أبل وسامسونغ.

وتوقعت الشركة أن يكون النمو غير متوازن خلال العام، إذ ستشكل شحنات الربعين الثالث والرابع مجتمعين نحو 64% من إجمالي شحنات العام، ما يعكس اعتماد الانتعاش بصورة كبيرة على دورة إطلاق منتجات سامسونغ، وتسارع مشتريات أبل، واستجابة شركات الهواتف الصينية المصنعة للمعدات الأصلية.

وعلى صعيد المنافسة بين العلامات التجارية، توقعت «كاونتربوينت ريسيرش» أن يكون عام 2026 عاماً انتقالياً، مع احتفاظ سامسونغ بالمركز الأول بحصة سوقية تبلغ 31%. ويُتوقع أن تستحوذ أبل على نحو 29% من مشتريات شاشات الهواتف القابلة للطي في عامها الأول، في حين تصل حصة هواوي إلى نحو 24%.

وأوضح التقرير أن دخول أبل لن يؤدي فوراً إلى إزاحة سامسونغ وهواوي، لكنه سيوسع السوق ويدفع المنافسة نحو أجهزة أعلى سعراً وأكثر موثوقية، مع تطوير هواتف قابلة للطي من فئة الكتاب تتميز بتجاعيد أقل في الشاشة.

وانخفضت شحنات شاشات الهواتف القابلة للطي عالمياً خلال الربع الأول من 2026 بنحو 7% على أساس سنوي إلى قرابة 3.9 مليون شاشة، نتيجة تحكم العلامات التجارية في المخزون وتراجع وتيرة إطلاق المنتجات الجديدة.

وحافظت شركة «بي أو إي» على موقعها كأكبر مورّد بحصة بلغت نحو 45% مدعومة بالطلب من هواوي، رغم انخفاض حصتها بنحو 7 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت حصة «سامسونغ ديسبلاي» إلى نحو 22% بدعم من عملائها ومن بينهم سامسونغ وأوبو وفيفو، لتسجل أكبر زيادة في الحصة السوقية خلال الربع الأول.

في المقابل، تراجعت حصتا «فيجنوكس» و«تي سي إل سي إس أو تي» إلى نحو 16% و13% على التوالي، بينما ارتفعت حصة «تيانما» إلى نحو 4%.

وأكد التقرير أن الهواتف الذكية ستظل الساحة الرئيسية للمنافسة في سوق الشاشات القابلة للطي، وأن دخول أبل سيعيد تشكيل هيكل المنافسة بشكل مباشر.

وقال إنزي تشي، كبير المحللين لدى «كاونتربوينت ريسيرش»، إن الهواتف القابلة للطي من فئة الكتاب تحولت من فئة ثانوية إلى الاتجاه السائد، متجاوزة الأجهزة القابلة للطي بتصميم الصدفة، مع استمرار نموها بفضل استخدامات الإنتاجية وتجارب الشاشات الأكبر وتحسن الربحية.

وخلص التقرير إلى أن تراجع الربع الأول من 2026 لا يعكس فقدان جاذبية الهواتف القابلة للطي، بل يمثل مرحلة انتقالية في دورة المنتجات، مع تحول السوق نحو هيكل ثلاثي الأقطاب تقوده أبل وسامسونغ وهواوي، وانتقال التركيز من الأجهزة الاقتصادية ذات تصميم الصدفة إلى الهواتف القابلة للطي من فئة الكتاب ذات الشاشات الأوسع. وأشار إلى أنه إذا نجحت أبل وسامسونغ في توسيع إنتاج أجهزتهما الجديدة وتقديم تجربة استخدام قوية، فإن الهواتف القابلة للطي ستدخل مجدداً مرحلة نمو متسارع خلال النصف الثاني من 2026.