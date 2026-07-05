استقرار نسبي في أسعار النفط

سجلت أسعار النفط استقراراً نسبياً خلال تعاملات الأسبوع، مع مراقبة تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والانفراجة في مضيق هرمز.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعاً، حيث أغلق السعر الختامي للعقود الآجلة لخام برنت بنهاية تداولات الجمعة 3 يوليو عند 71.94 دولاراً للبرميل، مقارنة بالسعر الختامي نهاية تداولات 26 يونيو وهو 71.99 دولاراً للبرميل بتراجع نسبته 0.07 %.

أما الخام الأمريكي فقد أغلق عند نهاية تداولات يوم الجمعة 3 يوليو عند 68.78 دولاراً للبرميل، مقارنة بنهاية تداولات 26 يونيو عند 69.23 دولاراً للبرميل بتراجع نسبته 0.69 %.