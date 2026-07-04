الفاو: أزمة الطاقة لم تؤثر بعد في أسعار الغذاء

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، «الفاو»، أن أزمة الطاقة الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط لم تؤثر حتى الآن في أسعار الغذاء العالمية، بفضل وفرة الإمدادات والمخزونات الزراعية التي ساعدت على الحفاظ على توازن الأسواق.

وقالت «مونيكا توثوفا»، الخبيرة الاقتصادية في المنظمة، إن أسواق السلع الغذائية العالمية لا تزال تتمتع بإمدادات كافية، مدعومة بظروف زراعية مواتية، ومخزونات كافية في عدد من السلع، إضافة إلى وفرة الصادرات من كبار المنتجين.

وأوضحت في تصريحات أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يؤدي تلقائياً إلى قفزة في أسعار الغذاء، إذ إن زيادة تكاليف الوقود والأسمدة غالباً ما تُقابلها عوامل أخرى، مثل وفرة المحاصيل، وتحركات أسعار الصرف، والمخزونات، والسياسات الحكومية، والمنافسة بين المصدرين.

وأضافت، في تعقيب على أحدث قراءات مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره المنظمة، أن العلاقة بين تضخم الطاقة وأسعار السلع الزراعية ليست مباشرة، ولا تتطابق تماماً، وأن انتقال التأثير ليس فورياً.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت من أن سوق النفط العالمية قد تدخل «المنطقة الحمراء» خلال يوليو وأغسطس المقبلين، مع تزايد الضغوط الناتجة عن الحرب مع إيران، وتراجع المخزونات العالمية، واقتراب ذروة الطلب الصيفي على الوقود. وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول «إن العالم دخل أزمة الإمدادات الحالية بفائض نفطي ساعد على امتصاص الصدمة في البداية»، لكن المخزونات العالمية تتآكل الآن بشكل متسارع.

وأضاف أن غياب صادرات جديدة من الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع الطلب الموسمي، قد يدفع سوق النفط إلى مرحلة حرجة خلال الأسابيع المقبلة، محذراً من تداعيات أوسع على التضخم والغذاء والنمو العالمي.