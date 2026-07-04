ألمانيا.. تأييد واسع لزيادة ضريبة الأثرياء

أظهر استطلاع للرأي أن الزيادة المزمعة فيما يعرف بضريبة الأثرياء، التي يخطط لها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تحظى بتأييد واسع بين المواطنين.

وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أيد 67% من المشاركين الإصلاح، في حين عارضه 20%.

وأعرب 41% من المشاركين عن تأييدهم للخطط "بشكل كامل"، فيما أيدها 26% "إلى حد ما". وفي المقابل، رفض 10% الإصلاح "بشكل كامل"، بينما عارضه 10% "إلى حد ما". ولم يقدم 13% إجابة أو قالوا إنهم لم يحسموا موقفهم.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري يوم أمس الجمعة وأمس الأول الخميس، 6200 شخص بالغ في ألمانيا.

وكان الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن عزمه رفع معدل ضريبة الأثرياء وتقسيمها إلى شريحتين، لتمويل إصلاح ضريبة الدخل. وبموجب الخطط، سيطبق معدل ضريبي قدره 45% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يبدأ من 250 ألفا يورو، فيما سيطبق معدل 47% على الدخل الذي يبدأ من 280 ألفا يورو. ويبلغ الحد الأقصى الحالي للضريبة 45%، ويطبق فقط على الدخل الخاضع للضريبة الذي يبدأ من 277 ألفا و826 يورو.

ويعتزم الائتلاف تقديم إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات يورو سنويا، يستفيد منها بشكل أساسي أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأسر التي لديها أطفال.