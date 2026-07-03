فائض الحساب الجاري للاتحاد الأوروبي يرتفع إلى 113.4 مليار يورو

سجّل الحساب الجاري المعدّل موسمياً في الاتحاد الأوروبي فائضًا قدره 113.4 مليار يورو في الربع الأول من عام 2026، أي ما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقارن ذلك مع فائض بلغ 99.2 مليار يورو في الربع الرابع من عام 2025، و104.9 مليار يورو في الربع الأول من عام 2025.

ووفق التفاصيل التي نشرها مكتب الإحصاء الأوربي يوروستات، تراجع فائض حساب السلع إلى 66.7 مليار يورو مقابل 89.0 مليار يورو في الربع السابق، بينما ارتفع فائض حساب الخدمات إلى 52.1 مليار يورو مقابل 43.9 مليار يورو.

وتحول رصيد دخل أولي من عجز قدره 4.3 مليار يورو إلى فائض بلغ 25.3 مليار يورو، في حين اتسع عجز دخل ثانوي قليلًا إلى 30.7 مليار يورو مقارنة بـ29.4 مليار يورو.

كما ارتفع عجز حساب رأس المال إلى 3.8 مليار يورو مقابل 3.2 مليار يورو.