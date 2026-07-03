ألمانيا.. تراجع فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات

شهد سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات بألمانيا تراجعا في فرص التوظيف، وفقا لدراسة جديدة صادرة عن الوكالة الاتحادية للعمل.

وبحسب البيانات، سجلت الوكالة الاتحادية للعمل خلال عام 2025 نحو 13 ألف وظيفة شاغرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بانخفاض %22 مقارنة بالعام السابق عليه. كما ارتفع معدل البطالة الخاص بمهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 7ر3% إلى 5ر4%.

وأشارت الوكالة إلى أن القطاع يمر بمرحلة تحول كبيرة، ورغم ذلك، ارتفع عدد المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العاملين في وظائف خاضعة للتأمينات الاجتماعية إلى 15ر1 مليون شخص خلال عام 2025، بزيادة %2 مقارنة بعام 2024.

وبحسب البيانات، فإن بين هؤلاء المتخصصين 171 ألف أجنبي، وشكل الهنود وحدهم 31 ألف خبير.

وقالت رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل، أندريا ناليس: "يشهد سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثيرات ناجمة عن تطورات متعارضة"، مضيفة أن التباطؤ الاقتصادي يحد على المدى القصير من وتيرة التوظيف، لكن القطاع يشهد في الوقت نفسه تحولا هيكليا نتيجة التوسع في الرقمنة والأتمتة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وأوضحت الوكالة أن مستوى المتطلبات لهذه المهن يرتفع، خاصة مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن الطلب يتركز بصورة خاصة على أصحاب التخصصات الدقيقة.