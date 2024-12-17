أستراليا تقاضي «إتش إس بي سي» لفشله في حماية العملاء من الاحتيال

رفعت سلطات حماية الأسواق في أستراليا، دعوى قضائية ضد مصرف «إتش إس بي سي»، بتهمة الفشل في حماية العملاء من عمليات احتيال، كبدتهم خسائر بملايين الدولارات.

وقالت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية، في بيان: إن الذراع المحلية للمقرض البريطاني، تلقت قرابة 950 تقريراً حول معاملات غير مصرح بها خلال فترة ما بين يناير 2020 وأغسطس 2024، وفق ما نقلت وكالة «بلومبيرغ».

وأوضحت الهيئة أن هذه المعاملات غير المصرح بها، تسببت في خسائر للعملاء بقيمة إجمالية تناهز 23 مليون دولار أسترالي (14.6 مليون دولار أمريكي)، وأن غالبية هذه الخسائر، حدثت خلال الأشهر الستة المنتهية في مارس الماضي. وأضافت أن البنك استغرق 145 يوماً في المتوسط، للتحقيق بشأن بلاغات العملاء بتعرضهم للاحتيال، وأن فشله في التصدي لهذه العمليات، كان متكرراً وواسع النطاق.