ساكسو بنك: خفض مرتقب للفائدة مع تحذيرات العام 2025

قالت تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات الاستثمار في ساكسو بنك، إن هناك خفضاً مرتقباً للفائدة، فيما يتزايد الحديث عن احتمال توقف الفيدرالي عن خفض الفائدة في يناير 2025.

خفض الفائدة هذا الأسبوع: هل سيكون خفضاً «تحذيرياً»؟

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما سيخفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.25%-4.50%. ومع تحول قرارات الفيدرالي لتصبح أكثر ارتباطاً بالبيانات الاقتصادية، سيتابع المستثمرون عن كثب نبرة تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعد الاجتماع، إضافة إلى تحديثات ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP)، وخاصة مخطط النقاط، الذي يوضح مسار الفائدة المتوقع لعام 2025 وما بعده.

مؤشرات تدعم خفض الفائدة:

• تراجع قوة سوق العمل: ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في نوفمبر، مع انخفاض في معدل المشاركة بالقوى العاملة. هذا التراجع في زخم سوق العمل قد يبرر خفضاً إضافياً لمنع ركود أكبر.

• تراجع تضخم الإسكان: رغم استمرار التضخم العام في كونه عنيداً، شهدت تكاليف الإسكان، التي تعد عنصراً رئيسياً في التضخم، انخفاضاً مع تجديد عقود الإيجار الجديدة. هذا التراجع يعزز الحجة لخفض الفائدة.

ومع تسعير السوق بالفعل لخفض الفائدة، يظل التركيز على إشارات «الخفض التحذيري» – أي أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدي حذراً بشأن وتيرة التخفيضات المستقبلية عبر تحديث مخطط النقاط أو من خلال تصريحات رئيس الفيدرالي.

مسار الفائدة لعام 2025: هل تتوقف التخفيضات؟

يتزايد الحديث عن احتمال توقف الفيدرالي عن خفض الفائدة في يناير 2025. هذا التوقف المحتمل يعود إلى:

• التضخم العنيد: رغم تراجع تضخم الإسكان، تبقى عناصر أخرى من التضخم مستمرة، مما يعقد مسار التخفيضات السريعة.

• صلابة الاقتصاد: أظهرت البيانات الاقتصادية مؤخراً مرونة غير متوقعة، مما قد يدفع الفيدرالي إلى نهج أكثر حذراً.

• مخاطر تضخم «ترامب»: مع توقع تركيز إدارة ترامب الجديدة على فرض تعريفات جمركية عقب توليها السلطة في 20 يناير، قد تتزايد الضغوط التضخمية، مما يدفع الفيدرالي للحذر.

مخطط النقاط: توقعات حاسمة لعام 2025

من المتوقع أن يُظهر مخطط النقاط لعام 2025 مراجعة تشير إلى ثلاثة تخفيضات فقط، أو ربما أقل. الإجماع يشير إلى ارتفاع توقعات الفائدة لعام 2025 إلى 3.625% بدلاً من 3.375% في سبتمبر. وإذا ارتفعت التوقعات إلى 3.875% (ما يعكس خفضين فقط)، سيكون ذلك مفاجأة تحذيرية للأسواق.

آفاق الفائدة طويلة الأجل

• عام 2026: قد تظهر التوقعات خفضين فقط، مما يعكس وتيرة أبطأ للتطبيع النقدي.

• المعدل النهائي: قد يرتفع المعدل المحايد طويل الأجل إلى 3% بدلاً من 2.875%، ما يعكس بيئة أسعار فائدة هيكلياً أعلى.

• توقعات اقتصادية محدثة: قد تظهر التحديثات ارتفاعاً في توقعات التضخم الأساسي لعام 2024، مع انخفاض البطالة وتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي.

تداعيات السوق واستراتيجيات المحافظ الاستثمارية

تفاعل سوق الأسهم:

مع تسعير السوق لخفض الفائدة، قد يؤدي أي إشارة من الفيدرالي إلى خفض أقل في 2025 إلى تقلبات جديدة في الأصول الخطرة، بما في ذلك الأسهم. قد يؤدي الطابع الحذر إلى ضغوط هبوطية على تقييمات الأسهم، وخاصة أسهم النمو. القطاعات الحساسة للفائدة، مثل بناء المنازل والشركات الصغيرة، قد تواجه تحديات أيضاً.

الديون الثابتة:

قد يشير مخطط النقاط إلى ارتفاع معدل الفائدة النهائي أو تخفيضات أقل في 2025، مما قد يؤدي إلى انحدار منحنى العائد، مع ارتفاع العوائد قصيرة الأجل مقارنة بالعوائد طويلة الأجل.

استراتيجية العملات:

قد يدعم خفض الفائدة الحذر قوة الدولار الأمريكي، مما يعزز الطلب عليه. وفي ظل مخاطر التضخم المرتبطة بسياسات إدارة ترامب، قد يظل الدولار مدعوماً في 2025. في المقابل، قد يواجه الين الياباني مخاطر هبوطية إذا ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، كما قد تتعرض العملات الأخرى، مثل اليوان الصيني واليورو والدولار الأسترالي، لضغوط.