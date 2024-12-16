سهم «تسلا» يحلّق ويكسر حاجز 455 دولاراً

حلّق سهم شركة «تسلا» خلال تداولات، الاثنين، متجهاً لتحقيق إغلاق قياسي جديد، بعد توقعات إيجابية من المحللين، لتعزز صانعة السيارات الكهربائية مكانتها كثامن أكبر شركات العالم بقيمة سوقية تتجاوز 1.44 تريليون دولار.

وصعد سهم الشركة التابعة للملياردير «إيلون ماسك» بنحو 4.5% عند 455.01 دولاراً، خلال التداولات، وهو أعلى مستوى للسهم خلال الجلسات على الإطلاق، بعد إغلاقه عند مستوى قياسي بلغ 436.23 دولاراً الجمعة.

ورفع دان إيفز محلل «ويدبوش» مستهدفه السعري لسهم «تسلا» خلال العام المقبل بنسبة 29%، إلى 515 دولاراً من 400 دولار، مع إمكانية لارتفاع السهم إلى 650 دولاراً في عام 2025، وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة 49% عن إغلاق الجمعة.

وعززت المكاسب من ثروة إيلون ماسك بنسبة 1.15% أو 5.1 مليارات دولار، ليحافظ على صدارة قائمة «فوربس» لأثرياء العالم بنحو 444.5 مليار دولار، وتتسع الفجوة بينه وبين الملياردير جيف بيزوس بأكثر من 200 مليار دولار.