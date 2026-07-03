الين يدفع الدولار للتراجع

ارتفع الين بقوة ​أمام الدولار، أمس، مع ترقب المتعاملين لتدخل محتمل من السلطات اليابانية ‌التي أشارت ​إلى تبني نهج جديد لدعم العملة التي تعاني من ضعف مزمن.

وساهم ارتفاع الين في تراجع الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى.

وتراجع ⁠الدولار بما يصل إلى 0.9 بالمئة أمام العملة اليابانية مسجلاً 161.115 يناً، ووصل في أحدث تداول إلى 161.28 يناً، منخفضاً 0.8 بالمئة.

وتباينت آراء المتعاملين والمحللين، إذ رجح بعضهم أن السلطات راجعت أسعار الفائدة في السوق، ما أدى إلى تقلبات في قيمة العملة. ويتداول الين عند أدنى ‌مستوى منذ 40 عاماً، مع حصول الدولار على دعم من ‌أسعار الفائدة الأمريكية الأعلى بكثير من نظيرتها في اليابان، وازدهار ‌أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقال ⁠عباس كيشفاني، خبير الاقتصاد الكلي الآسيوي في (آر.بي.سي كابيتال ماركتس) بسنغافورة: «سيتعين علينا انتظار البيانات للتأكد بشأن ما إذا كان هذا تدخلاً، لكن توقيت هذه ​الخطوة يوحي ⁠بأنه كذلك».

وانخفض مؤشر ⁠الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية من بينها الين واليورو، 0.4 بالمئة إلى 100.98 نقطة.

وبلغ المؤشر أعلى مستوى في ⁠عام عند 101.8 الأسبوع الماضي، إذ دفعت البيانات الاقتصادية والتضخمية القوية المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.6 بالمئة مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.335 دولار، وارتفع اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.114 دولار. وتوقع خبراء اقتصاد أن تظهر البيانات أن ​أرباب الأعمال في الولايات المتحدة أضافوا 110 آلاف وظيفة في يونيو، مع بقاء معدل البطالة ثابتاً عند 4.3 بالمئة.

وقال كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي): إن توقعات التضخم ومخاطر الأسعار ​تراجعت في الأسابيع الماضية.