أسعار النفط تسجل خسارة فصلية تتجاوز 30 %

أنهت أسعار النفط تعاملات النصف الأول من العام الجاري بالقرب من مستويات ما قبل حرب إيران في 27 فبراير، وذلك بعدما شهدت قفزات قياسية في ظل تداعيات الحرب، لكنها أخذت في التراجع بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير.

ورغم الشكوك التي لا تزال تحيط بالهدنة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد تجدد الضربات في الأيام الأخيرة والتهديدات المتبادلة، إلا أن أسعار النفط استطاعت التماسك عند مستويات منخفضة قريبة من المستويات السابقة، لتدفع الأسعار إلى خسائر شهرية بأكثر من 20 %، علاوة على خسارة فصلية في الربع الثاني (الممتد من بداية أبريل وحتى نهاية يونيو) بأكثر من 30 %.

على صعيد الأسعار، سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند نهاية تعاملات شهر يونيو 72.92 دولاراً للبرميل، وذلك مقابل 92.05 دولاراً للبرميل بنهاية شهر مايو الماضي، وبما يشكل خسارة شهرية 20.78 %، وفق حسابات «البيان»، وهي تمثل أكبر انخفاض شهري لها منذ مارس 2020.

أما على صعيد أسعار الخام في الربع الثاني من العام الجاري، فقد تراجعت بنسبة 38.39 % مقارنة مع 118.35 دولاراً للبرميل بنهاية الربع الأول في ختام مارس الماضي.

وفي السياق، سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسارة شهرية في يونيو بنسبة 20.44 % لتصل عند تسوية تعاملات يوم الثلاثاء 30 يونيو إلى 69.50 دولاراً للبرميل، وذلك مقابل 87.36 دولاراً للبرميل في مايو الماضي. ويمثل ذلك أسوأ أداء شهري لها منذ أواخر عام 2021. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 31.45 % في الربع الثاني الممتد من بداية أبريل وحتى نهاية يونيو، نزولاً من مستوى 101.38 بنهاية الربع الأول.