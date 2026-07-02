دخل ترامب من العملات المشفرة يتجاوز 1.4 مليار دولار في 2025

أظهرت مراجعة أحدث ​إقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌المالية ​أنه أبلغ عن دخل تجاوز 1.4 مليار دولار من مشروعات عائلته في مجال العملات المشفرة العام الماضي، ما يوضح كيف ⁠أصبح يحصل الآن على معظم دخله من الأصول الرقمية التي استفادت من سياساته.

وأظهرت الإقرارات، وهي إفصاحه ‌السنوي لعام 2025 لدى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي، أنه تلقى أكثر ‌من 500 مليون دولار من شركة ‌«وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهي مشروع ‌عملات مشفرة ‌شارك هو وأبناؤه في تأسيسه.

وأعلن ترامب عن ​635 مليون ‌دولار أخرى ​من بيع عملاته الرقمية ⁠الميمية. وأبلغ الرئيس أيضاً عن دخل يزيد على 80 مليون دولار ​من ⁠تسويات ⁠مع شركات إعلامية مختلفة، وملايين الدولارات من دخل شركته التي تمنح ترخيصاً باستخدام اسمه ⁠لمطوري العقارات في الخارج. وتقدم هذه الإفصاحات رؤى جديدة عن حجم أرباح الرئيس من تعامل عائلته في العملات المشفرة.

وكانت رويترز قدرت سابقاً أن ‌عائلة ترامب حققت أرباحاً لا تقل عن 2.3 مليار ​دولار من مستثمرين منذ أن استعاد ترامب الرئاسة. وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في بيان: لم ينخرط الرئيس ولا أفراد عائلته قط - ولن ينخرطوا أبداً - في أي تضارب مصالح. وأضافت أن ترامب جعل الولايات المتحدة، بكل فخر، عاصمة العملات الرقمية في العالم. وشددت على أن كل الإجراءات التي يتخذها الرئيس ترامب وإدارته تصب في مصلحة الشعب الأمريكي.

ويلزم قانون صادر عام 1978 رئيس الولايات المتحدة ونائبه بالإفصاح عن دخلهما وأصولهما. كما ورد دخل السيدة الأولى ميلانيا ترامب في الإفصاح المالي لزوجها.

ويشمل ذلك أكثر من 10 ملايين دولار من عائدات وثائقي من إنتاج «أمازون» عنها، وأكثر من 500 ألف دولار لكتابها «ميلانيا».