الدولار يصعد بدعم ارتفاع عوائد السندات

صعد الدولار بدعم من الارتفاع الحاد ​في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع الين إلى أدنى مستوى ​له منذ 40 عاماً، أمس، فيما يترقب المتعاملون تقريراً مهماً عن الوظائف في الولايات المتحدة وزادوا رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريباً.

وارتفع الدولار إلى مستوى قياسي جديد عند 162.77 ⁠يناً في بداية الجلسة الآسيوية، وهو ما يزيد بكثير على المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف قبل بضعة أشهر لدعم العملة المتعثرة.

وقال تشيدو نارايانان، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ويلز فارجو، في إشارة إلى احتمال حدوث تدخل ياباني آخر:«نعتقد أننا قريبون من اتخاذ إجراء محتمل».

وأضاف: «نحن عند مستويات حاسمة، ليس بالضرورة من حيث مستوى السعر الفوري المستهدف، ولكن مستويات قد تضطر وزارة المالية عندها إلى التدخل للحفاظ على مصداقيتها».

ويرى المتعاملون أن العطلة الرسمية المقبلة في ​الولايات المتحدة يوم الجمعة تمثل فرصة محتملة ​لطوكيو لشراء الين، إذ ⁠إن ظروف السيولة المنخفضة قد تضخم تأثير أي تدخل.

وفي السوق الأوسع، كان الدولار في الصدارة مدعوماً بقفزة عوائد سندات الخزانة ​الأمريكية ⁠خلال الليل. وانخفض اليورو ⁠0.07 % إلى 1.1413 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.09 % إلى 1.3252 دولار، واستقر مؤشر الدولار أمام سلة عملات رئيسية عند ⁠101.24.

وقبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، اليوم، أظهرت بيانات الليلة قبل الماضية أن فرص العمل الأمريكية ارتفعت قليلاً إلى أعلى مستوى لها في عامين في مايو، لكن تباطؤ التوظيف أثر سلباً في تصورات المستهلكين بشأن سوق العمل.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين ​يتوقعون حالياً احتمالاً 67 % بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر، في قفزة عن 20.5 % قبل شهر. وانخفض الدولار الأسترالي 0.18 % إلى 0.6907 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي ​0.04 % إلى 0.5674 دولار.