ارتفاع إنتاج الألومنيوم في الصين إلى مستوى قياسي

ارتفع إنتاج الصين من الألومنيوم خلال الشهر الماضي إلى مستويات قياسية في ظل زيادة الصادرات.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني بلغ إنتاج الصين من الألومنيوم الأساسي خلال الشهر الماضي 71ر3 ملايين طن بزيادة نسبتها 6ر3%.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى وصول الإنتاج في الصين خلال نوفمبر إلى 667ر123 ألف طن يوميا وهو أعلى مستوى له منذ يونيو الماضي.

وذكرت بلومبرغ نمو إنتاج الألومنيوم في الصين أكبر منتج للمعدن في العالم، يعود جزئياً لتأثير التحول في السياسة الحكومية الذي أُعلن عنه في منتصف نوفمبر، حيث تم إلغاء الخصومات الضريبية على المعدن وبعض الصادرات الصينية الأخرى، الأمر الذي حفز على تسريع وتيرة التصدير قبل انتهاء أجل هذه التخفيضات بنهاية نوفمبر ودعم معدلات التشغيل المرتفعة.

سجل إنتاج الصين من الألمنيوم نمواً مطرداً على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من أن الصناعة تمر بلحظة حاسمة في ظل وجود فائض في الطاقة الإنتاجية.

وبدون الخفض الضريبي لصادرات المعدن، من المتوقع تراجع جدوى تصدير القطاع.

وتعتبر هذه الأرقام جزءاً من مجموعة أوسع من البيانات الصينية التي عززت صورة الاقتصاد الذي يتحرك بسرعتين متباينتين، حيث صمدت الصناعات التحويلية بشكل جيد، في حين يعاني الاقتصاد الاستهلاكي.

من ناحية أخرى زاد إنتاج الصلب في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر2% سنويا.

في الوقت نفسه فإن الصادرات ليست النقطة المضيئة الوحيدة للألمنيوم في الصين، إذ يعوض الطلب من الصناعات "الخضراء" بما في ذلك المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة بعض التراجع الناجم عن أزمة العقارات الممتدة في الصين. وسجل إنتاج الألومنيوم في الصين خلال عام حتى نهاية نوفمبر نموا بنسبة 6ر4% سنويا إلى 40 مليون طن.