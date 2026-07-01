البنك الدولي يوقف قروضه للصين وبولندا بحلول 2031

يعتزم البنك الدولي وقف قروضه للصين اعتباراً من العام 2031 على أن يقلص التزاماته تدريجياً حتى ذلك الحين، على ما أفاد مصدر مطلع على المسألة وكالة فرانس برس، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز.

وقال المصدر إن هذا الخفض التدريجي الذي يبدأ بوضع حد أقصى للقروض قدره ملياري دولار يقلص تدريجياً إلى الصفر، منصوص عليه في إطار الشراكة الجديد الذي جرت مناقشته مع بكين.

وسيعرض هذا الإطار خلال الأيام المقبلة على مجلس إدارة البنك الدولي من غير أن يكون بحاجة إلى التصويت عليه.

وقال مسؤول في المؤسسة المالية لفرانس برس: إن «الصين حققت تقدماً كبيراً على صعيد التنمية خلال العقود الأخيرة، تقدم حظي بدعم البنك بشكل خاص. ندخل الآن مرحلة جديدة في علاقتنا تأخذ بهذا الواقع».

وأضاف أن البنك سيستمر في تقديم المساعدة لبكين، لكنها ستكون من الآن فصاعداً على شكل خبرات استشارية بدلاً من القروض.

وتابع المصدر «هذا هو نوع الانتقال ذاته الذي نشهده مع اقتصادات أخرى، مثل بولندا التي هي بصدد الاستغناء عن قروض البنك وتساهم تدريجياً في التنمية العالمية».

ومن المتوقع أن يوقف البنك الدولي كذلك قروضه لبولندا بحلول العام 2031.

مساعدات

ووفقاً لبيانات المؤسسة، توقفت الصين عن تلقي المساعدات المقدمة عبر «مؤسسة التنمية الدولية»، ذراع البنك الدولي للدول الأكثر فقراً في العالم، في مطلع الألفية، لتصبح تدريجياً خامس أكبر مساهم فيها.

وبعدما كانت قروض البنك الدولي للصين عبر ذراعه الإقراضي «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» تبلغ 2.4 مليار دولار عام 2017، انخفض هذا المبلغ إلى 750 مليون دولار عام 2025.