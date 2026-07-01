أمريكا ترفع القيود على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي لـ "أنثروبيك"

أعلنت شركة أنثروبيك الأمريكية، الثلاثاء، أن وزارة التجارة الأمريكية رفعت القيود المفروضة على تصدير أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، بعد أكثر من أسبوعين من فرضها.

وقالت الشركة إنها ستبدأ، اعتبارا من اليوم الأربعاء، استعادة الوصول إلى نموذجي "ميثوس 5" و"فيبل 5".

وكانت الحكومة الأمريكية قد أمرت الشركة بتعليق إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي للمواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو أنثروبيك، ما دفع الشركة إلى حجب النموذجين بالكامل امتثالا للقرار.

ويتميز نموذج "ميثوس" بقدرته العالية على اكتشاف الثغرات البرمجية، بما في ذلك ثغرات ربما ظلت غير مكتشفة لعقود، وكانت السلطات الأمريكية وعدد من الشركات المختارة قد استخدمت هذه التقنية سابقا لسد مثل هذه الثغرات الأمنية.

لكن منذ البداية، أثيرت مخاوف من إمكانية تحول هذا النوع من الذكاء الاصطناعي إلى سلاح إلكتروني خطير إذا وقع في الأيدي الخطأ.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في رسالة نشرتها وسائل إعلام أمريكية للإعلان عن رفع القيود، إن الشركة وافقت، من بين أمور أخرى، على تحديد المخاطر الأمنية في نماذجها ومعالجتها بشكل استباقي.