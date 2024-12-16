نمو قياسي لقدرات الطاقة المتجددة في الصين

حققت القدرات المركبة للطاقة المتجددة مستويات قياسية، حيث بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح نحو 510 ملايين كيلوواط، والطاقة الشمسية 840 مليون كيلوواط بنهاية عام 2024، مع معدلات استغلال تتجاوز 95%، وفق ما أعلنته الإدارة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية، أمس.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، عن الإدارة قولها، إن قطاع الطاقة المتجددة في الصين حافظ على نمو مزدوج الرقم سنوياً، حيث تضاعفت قدرات طاقة الرياح بمقدار 6 مرات منذ عام 2013 بمعدل نمو سنوي 20%، فيما تجاوزت الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية 180 ضعفاً خلال الفترة نفسها، بمعدل نمو سنوي 60%.

وأظهرت البيانات أن الصين سجلت معدلات استغلال مرتفعة في عام 2023، حيث بلغت 97.3% لطاقة الرياح و98% للطاقة الشمسية، بإجمالي إنتاج 1.43 تريليون كيلوواط ساعة، متجاوزة استهلاك القطاع السكني البالغ 1.35 تريليون كيلوواط ساعة.

وأشارت الإدارة إلى ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 إلى 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء، بإنتاج بلغ 1054.9 مليار كيلوواط ساعة، متجاوزاً استهلاك القطاع الخدمي 1039.6 مليار كيلوواط ساعة، والقطاع السكني 848.2 مليار كيلوواط ساعة.