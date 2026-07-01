تراجع عدد العاطلين في ألمانيا على غير المتوقع خلال يونيو، وفقاً لبيانات مكتب العمل الألماني الصادرة أمس، في إشارة إلى استقرار سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية.

وبحسب البيانات، انخفض عدد العاطلين بمقدار ألف شخص إلى 2.984 مليون نسمة هذا الشهر، وذلك على عكس التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 7 آلاف شخص، في حين ظل معدل البطالة المعدل موسمياً مستقراً عند 6.3 %.

وقال كبير الاقتصاديين لدى «دويتشه بنك»، «مارك شاتنبرج»، لوكالة «رويترز»، إن سوق العمل لم يكتسب زخماً حقيقياً خلال يونيو، موضحاً أن تراجع عدد العاطلين جاء متوافقاً مع العوامل الموسمية، بينما ظل الأداء شبه مستقر بعد التعديل الموسمي.