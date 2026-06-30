ثروة ماسك تتجاوز تريليون دولار مجدداً

استعاد الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك» مكانته كأول «تريليونير» في العالم بنهاية تعاملات الاثنين، وذلك بعد صعود قوي لأسهم شركتي «سبيس إكس» لتقنيات الفضاء و«تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، لتتجاوز ثروته مجدداً حاجز التريليون دولار الذي هبطت دونه الأسبوع الماضي.

وشهدت الجلسة قفزة في سهم «سبيس إكس» بنسبة 7.2%، بالتزامن مع صعود قوي لسهم «تسلا» بنسبة 8.5%، الأمر الذي رفع ثروة «ماسك» بأكثر من 62 مليار دولار، لتتجاوز مستوى التريليون دولار مجدداً، ويعوض جزئياً الخسائر الحادة التي لحقت به جراء الموجة البيعية التي ضربت أسهم التكنولوجيا مؤخراً.

وتتوزع حيازة «ماسك» الرئيسية في الشركتين؛ حيث يمتلك 4.8 مليارات سهم في شركة «سبيس إكس» المدرجة حديثاً، بالإضافة إلى 350 مليون خيار أسهم بسعر 8.40 دولارات للسهم الواحد، في حين كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن امتلاكه نحو 700 مليون سهم في شركة «تسلا»، بحسب «فوربس».

وكان «ماسك» قد دخل نادي التريليونيرات في 12 يونيو عقب الطرح العام الأولي التاريخي لشركة سبيس إكس، المتخصصة في الصواريخ والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، ليصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار.