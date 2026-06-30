صادرات التكنولوجيا المتطورة تعزز نشاط المصانع الصينية

عاد نشاط المصانع في الصين إلى التوسع خلال يونيو، مدفوعًا بقوة صادرات التكنولوجيا المتقدمة، في ظل الطلب المتزايد المرتبط بازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهر مسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 50.3 نقطة في يونيو، مقارنة بـ50.0 نقطة في مايو، متجاوزًا التوقعات وحاجز الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

كما تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.2 نقطة مقابل 50.1 نقطة في مايو، فيما ارتفع المؤشر المركب إلى 50.6 نقطة، مقارنة بـ50.5 نقطة في الشهر السابق.

ويعزز الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، المستخدمة في مراكز البيانات والإلكترونيات المتطورة، أداء القطاع الصناعي الصيني، مستفيدًا من القدرات التصنيعية الكبيرة للبلاد.