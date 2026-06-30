«إكس آر جي» تعتزم الاستحواذ على حصة في حوض «فاكا مويرتا» بالأرجنتين

أعلنت «إكس آر جي»، ذراع الاستثمار الدولية في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، وشركة «إيني» الإيطالية، توقيع اتفاقيات بيع وشراء مع شركة «واي بي إف» الأرجنتينية للاستحواذ على حصة نسبتها 32% لكلٍ منهما في ثلاث مناطق للاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع احتفاظ «واي بي إف» بنسبة 36% في هذه المناطق، وتخضع هذه الاتفاقيات للموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وتشكّل هذه المناطق جزءاً رئيساً من مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 12 مليون طن سنوياً، والذي أعلنت «إكس آر جي» سابقاً عن اتفاقية تطويره المشترك مع «واي بي إف» و«إيني».

ويدعم هذا الاستثمار استراتيجية «إكس آر جي» لبناء منصة عالمية مرنة للغاز والغاز الطبيعي المسال، من خلال ترسيخ حضور الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن أحد أهم أحواض الغاز غير التقليدي في العالم، وضمان مشاركتها في فرصة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر ربط موارد حوض «فاكا مويرتا» بالأسواق العالمية.

وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «إكس آر جي»: «تمتلك الأرجنتين قدرات وإمكانيات تتيح لها القيام بدور أساسي في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي. ويُعد مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال من الركائز المحورية لتحقيق هذا الهدف، حيث يحتوي حوض فاكا مويرتا على أحد أكبر وأغنى مكامن الغاز في العالم.

ومن خلال هذه الصفقة، ستشارك إكس آر جي في مشروع يضم موارد متميزة وإمكانيات طويلة الأمد تؤهله لأن يصبح مصدراً جديداً مهماً وموثوقاً به لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. ويسرُّنا التعاون في هذا المشروع مع واي بي إف شريكنا الاستراتيجي الذي يمتلك خبرات كبيرة وكفاءة عالية في قطاع الطاقة الأرجنتيني، والذي يلعب دوراً رئيساً في تطوير حقل فاكا مويرتا، وأيضاً مع شركة إيني الرائدة في تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال العائمة».

ومن المتوقع أن تشكّل هذه الامتيازات جزءاً رئيساً من أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن المنظومة المتكاملة لمشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال مع توقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في 2027، بهدف تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز في حوض «فاكا مويرتا»، ودعم تطوير مصدر جديد طويل الأمد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وعند استكمال الصفقة، سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز محفظة أعمال «إكس آر جي» المتنامية في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال عالمياً، والتي تشمل استثمارات في مشروع ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقل أبشيرون للغاز والمكثفات في أذربيجان، وحقول الغاز والمكثفات ضمن المنطقة 1 البحرية في تركمانستان، وامتياز المنطقة 4 في حوض روفوما للغاز الطبيعي في موزمبيق، بما في ذلك مشروعا كورال نورث للوحدات العائمة للغاز الطبيعي المسال، وروفوما البرّي للغاز الطبيعي المسال وكلاهما قيد التطوير.

حيث تدعم هذه الاستثمارات أهداف إكس آر جي لبناء منصة غاز متكاملة ومتنوعة جغرافياً تمتد عبر مواقع الإمداد الرئيسة ومراكز الطلب العالمية وأسواق النمو طويلة الأمد.