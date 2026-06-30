منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في 2026

تتصدر منصات فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب قائمة أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شعبية في عام 2026، حيث يضم كل منها مليارات المستخدمين النشطين شهرياً. وتسيطر تطبيقات المحتوى المرئي والمراسلة الفورية على المشهد الرقمي، وتشهد نمواً مستمراً بفضل الفئات العمرية الشابة.



