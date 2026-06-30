«أبل» تطالب بإلغاء نتائج تحقيق هندي بشأن متجر التطبيقات

طالبت شركة «أبل» بإلغاء نتائج تحقيق أجرته هيئة المنافسة الهندية، متهمة فريق التحقيق بنقل «مزاعم» منافسيها دون إجراء تحقيق مستقل، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع بين الشركة الأمريكية والسلطات التنظيمية في الهند.

وخلص محققو هيئة المنافسة الهندية في تقرير صدر نهاية 2024، إلى أن «أبل» أساءت استغلال هيمنتها على متجر التطبيقات الخاص بها، من خلال إلزام المطورين باستخدام نظام الدفع التابع لها، وهو ما اعتبرته مخالفة لقواعد المنافسة.

وأظهرت وثائق تنظيمية اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن «أبل» قدمت مذكرة إلى هيئة المنافسة الهندية في الخامس والعشرين من يونيو، أكدت فيها أن نتائج التحقيق استندت إلى ادعاءات المنافسين، بدلاً من إجراء تحقيق مستقل.

ورفضت «أبل» الاتهامات، مؤكدة أنها تستحوذ على أقل من 6% من سوق الجوالات الذكية في البلاد، وأن أي تغييرات قسرية على متجر التطبيقات قد تضر بنموذج أعمالها المتكامل.وأضافت الشركة أن فريق التحقيق لم يمنحها فرصة لتقديم إفادات شفهية لشرح نموذج أعمالها، على خلاف ما حدث مع «جوجل» خلال التحقيقات السابقة المتعلقة بنظام «أندرويد».