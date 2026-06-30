«بتكوين» تحوم قرب 60 ألف دولار

ارتفعت أغلب العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، لتتداول بتكوين قرب مستوى 60 ألف دولار، بعدما اتفقت واشنطن وطهران على وقف تبادل الهجمات قبيل استئناف محادثات السلام المقررة هذا الأسبوع بشأن مضيق هرمز وقضايا أخرى.

ورغم هذا الارتفاع، فإن بتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية حول العالم، تتجه نحو تسجيل خسارة شهرية تتجاوز 18% خلال يونيو.

وصعدت بتكوين 0.65% إلى 59.760 ألف دولار، وإيثريوم 0.32% إلى 1569 دولاراً، وارتفعت سولانا 2.11% إلى 72.21 دولاراً، وإكس آر بي 0.74% إلى 1.05 دولار. وتشير تحركات السوق إلى أن تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين جاء مدفوعاً بانحسار المخاوف الجيوسياسية، ما شجع على العودة إلى الأصول عالية المخاطر وفي مقدمتها العملات المشفرة.

ويرى محللون أن أي تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد ينعكس إيجاباً على معنويات الأسواق العالمية، ويحد من التقلبات الحادة التي شهدتها الأصول الرقمية خلال الأسابيع الماضية.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، وعلى رأسها بيانات سوق العمل، والتي قد توفر مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويؤكد خبراء أن استمرار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدعم الطلب على العملات المشفرة والأصول الخطرة.

ورغم الارتفاع الحالي، لا تزال السوق تواجه تحديات تتمثل في تراجع أحجام التداول مقارنة بمستوياتها المسجلة في الربع الأول من العام، إلى جانب استمرار عمليات جني الأرباح بعد موجات الصعود السابقة، كما يراقب المستثمرون عن كثب تدفقات الاستثمار إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، والتي تعد مؤشراً مهماً على قوة الطلب المؤسسي.

ويعتقد محللون أن قدرة البتكوين على استعادة مستوى 60 ألف دولار والثبات فوقه قد تمهد لموجة صعود جديدة، في حين أن الفشل في الحفاظ على هذه المستويات قد يدفع المتعاملين إلى مزيد من الحذر، خاصة مع استمرار ترقب التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.