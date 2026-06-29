قطاع الخدمات الأوروبي يستهلك 4971 بيتاجول من الطاقة 2024

المصدر: مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»

سجل استهلاك الطاقة النهائي في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 1.7% خلال عام 2024 ليصل إلى 4971 بيتاجول، مدفوعاً بالنشاط المتزايد في قطاعات التجارة والصحة والضيافة.

فيما حافظت الكهرباء والغاز الطبيعي على موقعهما كمصدرَي الطاقة الرئيسيين للقطاع، ولا يزال قطاع الخدمات يمثل أكثر من ثُمن استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مع استمرار هيمنة الكهرباء والغاز الطبيعي، بينما تتصدر تجارة الجملة والتجزئة قائمة الأنشطة الأكثر استهلاكاً للطاقة داخل القطاع.



