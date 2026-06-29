«صناعة» تستكشف آفاقاً لترويج المنتجات الإماراتية في أفريقيا

تواصل منصة «صناعة» المنصة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في دولة الإمارات، ومقرها أبوظبي، تعزيز حضورها الدولي، لدعم وتسويق المنتجات الإماراتية، والترويج لقدرات القطاع الصناعي الإماراتي، واستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية إلى الإمارات.

وشارك محسن العامري، ممثل المنصة في أفريقيا، في سلسلة من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية. وشملت الجولة كلاً من كينيا وتنزانيا، وتضمّنت المشاركة في منتدى الأعمال الناميبي – الكيني في نيروبي، ومؤتمر الجاليات الكينية للاستثمار في دار السلام، إلى جانب لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في المنطقة.

وشارك العامري في منتدى الأعمال الناميبي – الكيني الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، بدعوة من القنصل الفخري لناميبيا في كينيا، سعيد موانغي علي، وبحضور نائبة رئيس جمهورية ناميبيا معالي لوسيا ويتبوي.

حيث استعرض العامري خلال المنتدى أهداف منصة «صناعة» ودورها في دعم القطاع الصناعي الإماراتي، مسلطاً الضوء على جودة المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق الدولية.

كما شارك العامري في مؤتمر الجاليات الكينية للاستثمار المنعقد في دار السلام بتنزانيا، وذلك بدعوة رسمية من المفوضة السامية لكينيا لدى تنزانيا. وتناولت النقاشات فرص تعزيز التدفقات الاستثمارية وتنمية التبادل التجاري، إلى جانب إمكانية تنظيم معرض استثماري وصناعي في مدينة أروشا، مقر مجموعة شرق أفريقيا، بهدف توطيد التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وعقد العامري لقاء مع أحمد فرح، المدير التنفيذي لمجلس أعمال شرق أفريقيا بحثا فيه سبل توطيد الشراكة بين الطرفين، وتيسير وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق المنطقة عبر شبكة المؤسسات والشركات الأعضاء في المجلس، إضافة إلى استكشاف الفرص في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.