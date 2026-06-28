911 مليون دولار إنفاق السياح الأجانب على الأنشطة المرتبطة بالثقافة الكورية

أنفق السياح الأجانب الذين زاروا جمهورية كوريا خلال شهر مايو الماضي 1.41 تريليون وون (نحو 911 مليون دولار أمريكي) على القطاعات المرتبطة بالثقافة الكورية، مسجلين أعلى مستوى إنفاق على الإطلاق.

وبحسب بيانات أوردتها وكالة أنباء "يونهاب"، ارتفع الإنفاق العالمي المرتبط بموجة الثقافة الكورية "هاليو" بنسبة 6.37%، ليصل إلى 1.41 تريليون وون في مايو، مقارنة بـ1.32 تريليون وون في أبريل. كما زاد الإنفاق بنسبة 73.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويُحتسب هذا المؤشر استناداً إلى بيانات إنفاق السياح الأجانب في جمهورية كوريا باستخدام البطاقات المصرفية، ويشمل الإنفاق على حضور العروض الفنية، والتسوق، والتجارب الثقافية، والأزياء، وحضور الفعاليات الرياضية والمشاركة فيها، فيما لا يشمل نفقات الإقامة ووسائل النقل أو المصروفات غير المرتبطة بالسياحة أو الواقعة خارج نطاق تأثير "الهاليو".