منظمة التجارة العالمية تستعد لـ «حروب ترامب» التجارية

تستعد منظمة التجارة العالمية إلى مواجهة معركة شاقة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث يستعد الأخير إلى إشعال حروب تجارية عالمية، حيث تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية في أول يوم له عند عودته إلى البيت الأبيض بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، ورسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، يتوقع أن يزيد الفقر العالمي إذا لم يعمل العالم للحفاظ على نظام تجاري مستقر ومفتوح.

وأضافت في تصريحات نقلتها «بلومبيرغ»، «يجب أن نبقي نصب أعيننا الحفاظ على نظام تجاري مستقر وحر ومفتوح ويمكن التنبؤ به». وأضافت «لا يمكنك إطعام العالم بدون التجارة، هذه هي الحقيقة. واحدة من كل أربع سعرات حرارية يتم استهلاكها في العالم تتداول تجارياً».

وتواجه وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي أعيد تعيينها أخيراً في منصب رئيسة منظمة التجارة العالمية، معركة شاقة في الدفاع عن التجارة الحرة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً في الولايات المتحدة.

وأوضحت نجوزي إيويالا: «أعلم أن الناس يفكرون بتشاؤم، وأننا سنشهد حروباً تجارية وما إلى ذلك، ولكن هناك فرصاً في ظل التحديات التي تواجه التجارة».

وتتعارض مهمة منظمة التجارة العالمية المتمثلة في تعزيز خفض الحواجز التجارية مع تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية عالمية وتبنيه للحمائية. والولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية منظمة التجارة العالمية مقارنة بأي دولة أخرى، وتليها الصين مباشرة، وفقاً لأحدث تقرير سنوي.

وأشارت نجوزي إيويالا إلى أن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى المضي قدماً في الإصلاحات ودفع الدول لإبقاء الحوار مفتوحاً.

وأضافت «المخرج هو أننا بحاجة إلى التحدث مع بعضنا البعض». «نحن بحاجة إلى التعددية.. والتعاون لأنه لا يمكن لأي دولة أن تحل المشكلات العالمية بمفردها».

وعلى صعيد النقاط المضيئة، أشارت أوكونجو إيويالا إلى النمو في تجارة الخدمات الذي قالت إنه يتزايد بمعدل 8% إلى 9% سنوياً، ونمو التجارة الخضراء.

ذكرت نجوزي إيويالا أن المستقبل يكمن في الخدمات وتجارة الخدمات المقدمة رقمياً «والتي تبلغ قيمتها الآن 4.25 تريليونات دولار»، وأن الأمر الآخر هو التجارة الخضراء، وهي فرصة أخرى تبلغ قيمتها الآن حوالي تريليوني دولار، ولها آفاق للنمو. وأضافت «علينا أن نمنح الأمل دون الهروب من حقيقة أن الحاضر يزخر بالتحديات».

يأتي ذلك مقارنة مع إجمالي تجارة عالمية تبلغ نحو 30.4 تريليون دولار، وفقاً لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية.