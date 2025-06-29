قانون ترامب لخفض الضرائب يجتاز أول عقبة في مجلس الشيوخ.. وماسك يهاجم مجدداً



اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.

وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات، حيث سعى زعماء الجمهوريين وجيه. دي فانس، نائب الرئيس، إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة.

وبعد ساعات من التأخير بدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذاناً بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسية في مجالات الهجرة والحدود، وخفض الضرائب والجيش.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي.

ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى، بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى، وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأمريكي، الذي يبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار.

وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين، إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية، التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود.

وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بقراءة نص المشروع بصوت عالٍ قبل بدء النقاش، قائلاً، إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير «مشروع قانون متطرف».

وقال شومر وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك: «إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأمريكي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية».

وفي أول تعليق له أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت قائلاً: «رأينا انتصاراً كبيراً في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل».

وأثنى على عدد من الأعضاء قائلاً، إن «هذا الانتصار ما كان ليتحقق بدون جهودهم».

ماسك

من جهته انتقد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وينظره مجلس الشيوخ حالياً، واصفاً القانون بأنه «مجنون ومدمر تماماً»، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع.

وقال ماسك في منشور على «إكس»: «أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أمريكا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!».

ومضى يقول، «إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن، بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل».