النفط يتراجع و«برنت» يهبط إلى 71.99 دولاراً

واصلت أسعار النفط تراجعاتها هذا الأسبوع في ظل تفاعل الأسواق مع الاتفاق الأمريكي الإيراني، رغم التصريحات المتضاربة المرتبطة ببعض الملفات العالقة بين الجانبين، والتي تعكس اتفاقاً هشاً لا يزال يربك الحسابات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت خسارة أسبوعية بنسبة 10.65%، لتصل عند تسوية تعاملات يوم الجمعة إلى 71.99 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 80.57 دولاراً للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسارة أسبوعية بنسبة 8.30 % -وفق حسابات «البيان»- لتتراجع من مستوى 76.51 دولاراً للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 19 يونيو، إلى مستوى 69.23 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع.