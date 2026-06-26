«أوبن أيه أي» تؤجل طرحها العام دون جدول زمني رسمي للاكتتاب

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة «أوبن أيه أي» لم تعقد حتى الآن أي اجتماعات تمهيدية مع المستثمرين لمناقشة التسعير أو الطلب، كما لم تحدد جدولاً زمنياً رسمياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في إشارة إلى أن خطط الإدراج ما تزال في مرحلة مبكرة.

وذكرت التقارير أن الشركة لم تبدأ بعد ما يُعرف باجتماعات «اختبار السوق» مع المستثمرين، والتي تُستخدم عادة لتقييم شهية الطلب قبل الطرح العام، مرجحة أن تبدأ هذه الاجتماعات في وقت لاحق عند وضوح التوقيت المناسب.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، كانت نيويورك تايمز قد أشارت هذا الأسبوع إلى أن الشركة تميل حالياً إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2027، رغم تقديمها بالفعل نشرة اكتتاب سرية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسواق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اهتماماً متزايداً بعمليات الطرح العام، خاصة مع تحركات منافسين مثل شركة «أنثروبيك» التي قدمت أيضاً ملفاً تنظيمياً سرياً دون تحديد موعد للإدراج.

وقال الرئيس التنفيذي سام ألتمان إن توقيت الطرح العام لا يمثل أولوية حالياً، مؤكداً أن التركيز ينصب على تطوير التكنولوجيا وبناء أعمال مستدامة قبل الانتقال إلى الأسواق العامة.

وتعكس هذه الإشارات أن واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم لا تزال في مرحلة إعادة تقييم لتوقيت دخولها إلى أسواق المال، رغم التوقعات الكبيرة المرتبطة بقطاعها ونموه السريع.