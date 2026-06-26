المجر: نسعى إلى استيفاء شروط الانضمام لمنطقة اليورو بحلول 2030

قال رئيس الوزراء ​بيتر ماجار اليوم الجمعة إن المجر، التي ‌لا ​تستوفي في الوقت الراهن أيا من معايير اعتماد اليورو، قد تستوفي هذه الشروط بحلول 2030 تقريبا، مضيفا أن خفض الدين العام سيكون التحدي الأصعب.

وأدت إجراءات إنفاق ⁠اتخذها الزعيم اليميني السابق فيكتور أوربان قبل الانتخابات إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى مستويات تفوق الخطط الأولية، ودفعت التصنيف الائتماني ‌للمجر إلى الاقتراب من خفضه إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، رغم أن وكالات ‌التصنيف قالت إن جهودها للانضمام إلى منطقة ‌اليورو سيكون لها أثر إيجابي من الناحية ‌الائتمانية.

استقبل ماجار ‌رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس لإجراء محادثات في بودابست اليوم ​الجمعة.

وأحجم ‌بيراكاكيس عن ​تحديد إطار زمني ⁠لانضمام المجر إلى منطقة اليورو، قائلا إن مجموعة اليورو ستدعم جهودها للانضمام إلى الاتحاد النقدي.

وانتقد ⁠ماجار حكومة ⁠أوربان لتضليلها الرأي العام بشأن المالية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة.

وقال إن هذه المراجعة ستشكل أساس موازنة 2026 المعدلة، المزمع تقديمها إلى البرلمان بحلول نهاية أغسطس آب.

وقال ماجار في وقت سابق إن العجز هذا ‌العام قد يصل إلى 6.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي، متجاوزا ​بكثير التقديرات الأولية عند خمسة بالمئة، ويشكل أكثر من ضعف المستوى المطلوب للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة البالغ ثلاثة بالمئة.