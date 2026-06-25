«بريسايت» تختار 12 شركة عالمية للذكاء الاصطناعي في دفعة مسرّعها الثاني

أعلنت شركة «بريسايت»، المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأنظمة الذكية، اختيار 12 شركة عالمية للانضمام إلى الدفعة الثانية من برنامجها لمسرّع الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب عملية تقييم دولية موسعة استقطبت مئات الطلبات من عشرات الدول.

وشهدت مرحلة التقييم استقبال 376 طلباً من 62 دولة، قبل أن تخضع الشركات لمراجعات دقيقة شملت المقابلات والتقييمات الفنية، وصولاً إلى قائمة أولية ضمّت 33 شركة، ثم اختيار 12 شركة نهائية للمشاركة في البرنامج.

وتنوّعت الشركات المختارة بين الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية والإمارات وسنغافورة وكازاخستان وغيرها، وتمثل قطاعات متعددة تشمل سلامة الذكاء الاصطناعي، الرعاية الصحية، المدن الذكية، البنية التحتية للبيانات، والذكاء المناخي.

وضمت القائمة شركات بارزة مثل «AIM Intelligence» الكورية المتخصصة في أمن الذكاء الاصطناعي، و«AIRMO» العاملة في رصد الانبعاثات عبر الأقمار الصناعية، و«AITRICS» في المجال الطبي، و«Dtonic» لتحليل بيانات المدن، إضافة إلى شركات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء المالي والطاقة.

وأكدت «بريسايت» أن الشركات المختارة جمعت تمويلات تتجاوز 341 مليون دولار، وإيرادات سنوية متكررة بأكثر من 28 مليون دولار، مع تقييمات سوقية إجمالية تتخطى 2.1 مليار دولار، ما يعكس جودة المشاريع المشاركة.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي للشركة، إن مستوى المتقدمين في هذه الدفعة كان استثنائياً، مشيراً إلى أن البرنامج يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي التطبيقي، ويدعم تسريع نمو الشركات الناشئة وربطها بفرص تجارية واستثمارية.

وتحصل الشركات المشاركة على دعم تقني واستراتيجي من منظومة «G42» و«بريسايت»، إلى جانب إتاحة الوصول لشبكات الشركاء والمستثمرين، ضمن جهود تهدف إلى توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات.