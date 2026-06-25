«مايكرون» تشعل رهانات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «مايكرون»، الأربعاء، عن نتائج قوية للربع المالي الثالث، حيث تضاعفت إيراداتها أكثر من أربع مرات، لتصل إلى 41.46 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 35.84 مليار دولار،

وقفزت الأرباح المعدلة إلى 25.11 دولاراً للسهم مقابل توقعات عند 20.78 دولاراً.

وبلغ صافي الدخل 28.24 مليار دولار أو 24.46 دولاراً للسهم، مقابل 1.89 مليار دولار أو 1.68 دولار للسهم في العام الماضي، وتجاوزت القيمة السوقية للشركة حاجز التريليون دولار بعد صعود يقارب 700 % خلال عام واحد.

وتوقعت مايكرون أن تصل إيراداتها في الربع الحالي إلى نحو 50 مليار دولار، مقارنة بـ11.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما كانت توقعات المحللين عند 43.58 مليار دولار، وفق شبكة CNBC.

ارتفعت أسعار شرائح الذاكرة بشكل قياسي خلال العامين الماضيين مع تزايد الطلب الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث استهلكت مراكز البيانات معظم الطاقة الإنتاجية المتاحة، كما ارتفعت الأسعار في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة.

وقفز هامش الربح الإجمالي لمايكرون إلى 81.2 % في الربع الثالث، مقارنة بـ69 % في الفترة السابقة، و27 % قبل عام.

أصبحت شركة «مايكرون» ونظيراتها في مجال الذاكرة - «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» - من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، وقد أدى الإنفاق الكبير من قبل مشغلي مراكز البيانات إلى زيادة الطلب على كل من الذاكرة التقليدية، ونوع أحدث يُسمى ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، والذي يعمل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.