الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً

واصل الدولار تحقيق مكاسب، أمس، ​ووصل إلى أعلى مستوى في 13 شهراً مقابل مجموعة من العملات الرئيسة، ‌مع سعي المستثمرين ​إلى الاحتماء من مخاطر موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا والاستعداد لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.

واستمرت تقلبات سوق الأسهم عقب موجة بيع واسعة في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات، ما عزز الطلب على الدولار والسندات باعتبارهما ملاذين آمنين. وفي الوقت نفسه، استمرت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في التزايد، إذ تبنى ⁠مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل متزايد نبرة تميل إلى التشديد النقدي في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي ‌يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسة، إلى 101.69 نقطة، مسجلاً أقوى مستوى منذ مايو 2025. وارتفع المؤشر 0.2 % خلال اليوم.

وانخفض اليورو 0.3 % إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 1.134 دولار، مع ارتفاع العملة الأمريكية.

ونزل الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.319 ​دولار، وتراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.3 % إلى 0.689 دولار أمريكي ⁠وهو أدنى مستوى منذ أوائل أبريل، مع تسبب بيانات التضخم المتباينة في ضبابية التوقعات بشأن رفع الفائدة.

وجرى تداول الين عند 161.69 مقابل الدولار، محاولاً استعادة بعض مكاسبه في ظل استمرار قوة العملة الأمريكية. وإذا تجاوز مستوى 161.96، فسيسجل الين أدنى مستوى منذ عام 1986.

ولم تسهم أحدث التحذيرات الشفهية الصادرة عن ‌المسؤولين اليابانيين هذا الأسبوع إلا بقدر محدود في تخفيف الضغوط المستمرة على العملة، وتضع الحكومة خططاً لتحسين إدارة ​احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 1.3 تريليون دولار للتدخل في سوق الصرف.

وأظهر ملخص لآراء أعضاء مجلس بنك اليابان خلال اجتماع يونيو حول السياسة النقدية أن بعضهم دعا إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، لتقريب سعر الفائدة الرئيس ​من مستويات تعد محايدة للاقتصاد.