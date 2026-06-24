سايك موتور تتجاوز 100 مليون سيارة عالمياً في إنجاز تاريخي لصناعة السيارات الصينية

احتفلت شركة إم جي موتور الشرق الأوسط بإنجاز عالمي بارز بعد أن تجاوز إجمالي إنتاج ومبيعات شركتها الأم سايك موتور 100 مليون سيارة حول العالم، لتصبح بذلك أول مجموعة سيارات صينية تحقق هذا الرقم القياسي في تاريخ الصناعة.

ويمثل هذا الإنجاز محطة مفصلية في مسيرة الشركة، إذ يعكس عقوداً من التطوير الهندسي والابتكار الصناعي، إلى جانب توسع عالمي شمل أكثر من 170 دولة ومنطقة، ما عزز حضور العلامة ضمن أبرز شركات السيارات عالمياً.

وقالت الشركة إن الوصول إلى هذا الرقم لا يقتصر على كونه إنجازاً إنتاجياً، بل يعكس «100 مليون رحلة وتجربة إنسانية»، في إشارة إلى قاعدة العملاء الواسعة التي أسهمت في بناء قصة نجاحها العالمي.

وخلال العقد الأخير، شهدت إم جي موتور نمواً متسارعاً بدعم من سايك موتور، مع تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها واحدة من أسرع العلامات نمواً، مدعومة بشبكة توزيع قوية وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى تنوع منتجاتها بين سيارات الاحتراق الداخلي والهجينة والكهربائية.

وأكدت الشركة التزامها بمواصلة التوسع في المنطقة عبر تقديم تقنيات متقدمة وحلول تنقل ذكية، بما يواكب التحولات السريعة في قطاع السيارات عالمياً، ويعزز تجربة العملاء في أسواق الشرق الأوسط.

وقال جاكي شو، المدير التنفيذي في «إم جي موتور الشرق الأوسط»: «يمثل هذا الإنجاز لحظة فخر لكل فرد ينتمي إلى مجتمع «إم جي موتور»، ويؤكد أن كل سيارة تحمل اسم إم جي تستند إلى خبرات واحدة من أبرز شركات السيارات في العالم، بما تمتلكه من عقود من التميز الهندسي وقدرات عالمية في البحث والتطوير ورؤية واضحة لمستقبل التنقل. ومع مواصلة توسعنا في الشرق الأوسط، نلتزم بتقديم منتجات وتجارب تتجاوز التوقعات وتعزز ثقة عملائنا بنا يوماً بعد يوم».

ويمثل هذا الإنجاز بداية مرحلة جديدة من النمو لعلامة إم جي، مدفوعة بقدرات إحدى أكبر مجموعات السيارات في العالم، مع تركيز متزايد على الابتكار والاستدامة وتوسيع الحضور العالمي.