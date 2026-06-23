617 مليار دولار التبرعات الخيرية في أمريكا خلال 2025

سجلت التبرعات الخيرية في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 617 مليار دولار، مدعومة بقوة الأسواق المالية وتحسن الأوضاع الاقتصادية، في وقت بدأت فيه مؤشرات انتقال الثروات بين الأجيال بالظهور عبر الارتفاع القوي في التبرعات الموصى بها عبر الوصايا.

وأظهر تقرير «العطاء في الولايات المتحدة 2026» أن إجمالي التبرعات الخيرية ارتفع بنسبة 3% بعد احتساب التضخم مقارنة بعام 2024، رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات السياسية.

وشهدت التبرعات عبر الوصايا أكبر قفزة بين مصادر التمويل الخيري، مرتفعة بنحو 17% خلال 2025، في ثالث زيادة سنوية مزدوجة الرقم خلال أربع سنوات، ما يعزز التوقعات ببدء ما يعرف بـ«نقل الثروة الكبير» من جيل طفرة المواليد إلى الأجيال الجديدة والمؤسسات الخيرية.

وسجلت جميع فئات المانحين نمواً في مساهماتها، بما في ذلك الأفراد والشركات والمؤسسات والوصايا، بينما استفادت المنظمات التعليمية من أكبر زيادة في التبرعات بنسبة 8.9%، تلتها مؤسسات المنفعة العامة بنسبة 8.7%، ثم المؤسسات البيئية والحيوانية بنسبة 8.2%.

وأشارت الدراسة إلى أن قوة أسواق المال لعبت دوراً رئيسياً في دعم العمل الخيري، حيث بات أداء الأسهم مؤشراً مؤثراً بشكل متزايد على حجم التبرعات، خصوصاً من كبار المانحين.

كما برزت التبرعات الضخمة بقيمة 19.2 مليار دولار، قادتها المليارديرة ماكنزي سكوت بتبرعات بلغت 6.65 مليارات دولار، إلى جانب مساهمات كبيرة من مايكل بلومبيرغ، وبيل غيتس، ما يعكس استمرار الدور المحوري للثروات الكبرى في دعم القطاع الخيري الأمريكي.