«عنان للاستثمار» تبرم شراكة استراتيجية مع «غرين هاربور»

في خطوة تعزز تدفقات رؤوس الأموال الدولية نحو المشاريع العقارية والتكنولوجية الكبرى وقعت شركة «عنان للاستثمار القابضة» مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة «غرين هاربور للاستثمار» (Green Harbor)، وضعت بموجبها الأخيرة حجر الأساس لضخ استثمارات نوعية، وتطوير حزمة من الأعمال الحيوية، ضمن مشروع «أرابيان هيلز» المملوك بالكامل لـ«عنان القابضة».

شهد مراسم التوقيع، التي احتضنها فندق «فورسيزونز هونغ كونغ»، الشيخ سعود بن علي المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ، ما يعكس الأهمية الدبلوماسية والاقتصادية، التي تحظى بها هذه الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور خليفه سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة «عنان للاستثمار القابضة»، وزيدي لو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غرين هاربور للاستثمار».

وفقاً للمؤشرات فإن شهية «غرين هاربور» الاستثمارية لا تقتصر على المكون العقاري التقليدي للمشروع، بل تمتد لتشمل قطاعات المستقبل؛ حيث يركز التحالف الجديد على دمج حلول الذكاء الاصطناعي (AI) في البنية التحتية للمشروع، وتبني قطاعات الطاقة البديلة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأكد الدكتور خليفه سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة «عنان للاستثمار القابضة»، الأبعاد الاستراتيجية لهذا التعاون قائلاً: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «غرين هاربور» ما هي إلا انعكاس مباشر للمكانة السوقية والأهمية الاستثمارية البالغة، التي تتمتع بها مشروعات «عنان القابضة»، وعلى رأسها مشروع «أرابيان هيلز»، الذي بات يشكل اليوم فرصة استثمارية استثنائية وجاذبة، تحقق عوائد مستدامة لجميع الشركاء».