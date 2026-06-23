«إي آند الإمارات» تطلق أول شبكة 5.5G داخل أطول فندق في العالم بدبي

أعلنت شركة «إي آند الإمارات» عن تشغيل أول شبكة من الجيل الخامس المتقدم (5.5G) داخل فندق «سيل دبي مارينا»، في خطوة تعزز موقع دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة.

ويتيح المشروع اتصالاً داخلياً فائق السرعة وزمن استجابة منخفضاً داخل أطول فندق في العالم، بما يرفع كفاءة الخدمات الرقمية ويعزز تجربة الضيوف في مرافق الضيافة الذكية، إلى جانب دعم أنظمة التشغيل والخدمات المتصلة في بيئة تعتمد على كثافة الاستخدام.

وقال عبدالرحمن الحميدان، نائب الرئيس الأول لتطوير شبكات النفاذ في «إي آند الإمارات»: إن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بتزويد الوجهات السياحية والمعالم في الدولة ببنية تحتية متطورة لتقنية (5.5G)، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تقديم تجارب أكثر ثراءً للضيوف وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للبنية التحتية الرقمية المتقدمة.