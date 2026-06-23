مصرف التنمية الدولي يطور منظومة حلوله المصرفية

يواصل مصرف التنمية الدولي - أول مصرف عراقي خاص يعمل في الإمارات - تطوير منظومة حلوله المصرفية من خلال توسيع أدواته ومنتجاته المالية في مجالات السندات والقروض وحلول التمويل الموجهة للشركات والمؤسسات، بما يواكب التحولات المتسارعة في أسواق رأس المال ويلبي الاحتياجات المتنامية للشركات والمستثمرين في المنطقة.

وأكد سائد زريقات، العضو المنتدب لمصرف التنمية الدولي، أن المصرف يركز خلال المرحلة الحالية على تطوير حلول مالية متخصصة تدعم احتياجات الشركات والمؤسسات في بيئة اقتصادية تتطلب أدوات تمويل أكثر تنوعاً وكفاءة.

وقال: «تشهد أسواق المال والتمويل في المنطقة تحولاً واضحاً باتجاه حلول أكثر مرونة وتخصصاً، سواء في القروض أم السندات أم الصكوك أم حلول التمويل الموجهة للشركات والمؤسسات.

ومن هذا المنطلق، يواصل مصرف التنمية الدولي تطوير منتجاته وخدماته بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات عملائه ويدعم خططهم للنمو والتوسع، ويرسخ مكانة المصرف كشريك مالي قادر على تقديم قيمة حقيقية للمؤسسات والشركات».