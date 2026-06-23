سكانسكا السويدية تبني مركز بيانات في جورجيا الأمريكية بـ255 مليون دولار

أعلنت شركة سكانسكا السويدية، المتخصصة في البناء والتطوير العقاري، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد إضافي مع أحد عملائها الحاليين في ولاية جورجيا، بجنوب شرق الولايات المتحدة، وذلك لتنفيذ مشروع بناء مركز بيانات متكامل.

وبدأت أعمال إنشاء المشروع بشكل فعلي في شهر مارس الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الربع الأول من عام 2028.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 255 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر أن يُدرج ضمن سجل الطلبات الجديدة للشركة في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويتضمن المشروع تشييد مركز بيانات على مساحة تبلغ 22700 متر مربع، إلى جانب تنفيذ الأعمال المرتبطة بالموقع وتجهيز المرافق والبنية التحتية. كما يشمل نطاق الأعمال تجهيز المساحات الإدارية وإنشاء خمس قاعات مخصصة لاستيعاب أنظمة وخوادم البيانات.