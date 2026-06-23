العشرة الأوائل عالمياً في استهلاك الفرد للخبز سنوياً

المصدر: وورلد ستات - الرابطة الدولية لصناعة المخابز الآلية (AIBMA)

تتصدر دول البلقان وتركيا قائمة أعلى معدلات استهلاك الفرد من الخبز سنوياً على مستوى العالم، بفارق كبير عن باقي الدول، في مؤشر يعكس عمق ارتباط هذه المنطقة بثقافة الخبز التقليدي كعنصر أساسي وليس ثانوياً في المائدة اليومية.

فبينما يقتصر استهلاك الفرد في دول مثل الهند أو الصين على بضعة كيلوغرامات سنوياً نظراً لاعتمادها على الأرز كمصدر رئيس للكربوهيدرات، تكشف الأرقام عن نمط استهلاكي مختلف تماماً في تركيا ودول شرق أوروبا، حيث يتجاوز معدل الفرد من الخبز 70 كجم سنوياً في معظم دول هذه المجموعة، ليصل إلى ذروته في تركيا بأكثر من 199 كجم للفرد — أي ما يقارب 550 غراماً يومياً تقريباً للشخص الواحد.



