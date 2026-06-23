وفاة آلان غرينسبان عن 100 عام

توفي، أمس، آلان غرينسبان الذي تولى رئاسة الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لنحو عقدين.

وقالت زوجته المراسلة المخضرمة في شبكة «إن بي سي نيوز» أندريا ميتشل، في بيان نشرته الشبكة: «توفي آلان صباح الاثنين في منزلنا عن عمر 100 عام جراء مضاعفات مرض باركنسون». وأضافت: «كان رجلاً عملاقاً ساعد في تشكيل الاقتصاد الأمريكي لعقود في عهد رؤساء من الحزبين، لكنه كان دائماً صادقاً في الإقرار بأخطائه».

وأعرب الاحتياطي الفيدرالي في بيان عن «حزن عميق» لوفاة غرينسبان، مشيداً بإسهاماته في «السياسة النقدية والفكر الاقتصادي». وأضاف: «في ظل قيادته، حقق الاحتياطي الفيدرالي حقبة مستدامة من استقرار الأسعار، دعمت النمو الاقتصادي وساعدت في ترسيخ ثقة الجمهور بالمؤسسة».

وغرينسبان من مواليد 6 مارس 1926 في مدينة نيويورك، التي نال من جامعتها لاحقاً دكتوراه في الاقتصاد. وعُيّن رئيساً للاحتياطي الفيدرالي عام 1987 في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، وبقي في المنصب حتى يناير 2006، معاصراً أربعة رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقاد البنك المركزي خلال أزمات متتالية، بينها انهيار الأسواق في «الاثنين الأسود» عام 1987، والأزمات المالية في المكسيك وآسيا وروسيا، وفقاعة الإنترنت، وهجمات 11 سبتمبر 2001.