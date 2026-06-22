ارتفاع أسعار الوقود يدفع طفرة عالمية للسيارات الكهربائية ويعزز هيمنة الصين

أدى ارتفاع أسعار الوقود وتداعيات حرب إيران، إلى تسريع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، ما عزز من فرص الشركات الصينية في توسيع حضورها داخل الأسواق الناشئة. وسجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية والهجينة مستويات قياسية، مدفوعة بارتفاع الطلب في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، في ظل بحث المستهلكين والحكومات عن بدائل أقل كلفة للوقود التقليدي.

وبحسب بيانات حديثة، بلغت صادرات السيارات الكهربائية والهجينة الصينية نحو 435 ألف سيارة في مايو، بزيادة تفوق 100 % على أساس سنوي، فيما سجلت قيمة الصادرات في أبريل مستوى قياسياً عند 9.4 مليارات دولار. كما تستحوذ الصين على نحو 60 % من مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، في وقت تمثل فيه هذه المركبات ربع المبيعات الجديدة حول العالم.

ويبرز النمو بشكل خاص في الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت الواردات في دول مثل تايلاند ولاوس والفلبين، إلى جانب توسع ملحوظ في أفريقيا، التي استوردت نحو 44 ألف سيارة كهربائية صينية خلال عام 2025، بنمو سنوي بلغ 130%.

ورغم هذا التوسع السريع، لا تزال البنية التحتية لمحطات الشحن متأخرة عن وتيرة انتشار السيارات، ما يخلق فجوة واضحة في العديد من الأسواق. ففي تايلاند، على سبيل المثال، توجد محطة شحن واحدة لكل نحو 92 سيارة كهربائية، بينما لا تزال دول مثل إثيوبيا تمتلك عشرات المحطات فقط، رغم الحظر على السيارات غير الكهربائية.

ويأتي هذا التحول، في ظل ارتفاع تكاليف النقل في العديد من الدول الناشئة، وضعف شبكات النقل العام، ما يدفع المستهلكين نحو السيارات الكهربائية، في حين تعمل بعض الحكومات على دعم التوسع في محطات الشحن، لتسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.