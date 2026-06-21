235 مليون رحلة تشعل عطلة التنين بالصين

سجلت جمهورية الصين الشعبية طفرة قياسية غير مسبوقة في معدلات الإنفاق السياحي وحركة التنقل الداخلي مع انطلاق عطلة عيد "قوارب التنين" لعام 2026، لتؤكد مجدداً على الحجم الهائل والاستثنائي للسوق الاستهلاكي المحتدم في البلاد خلال مواسم العطلات التقليدية.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل الصينية، فقد تجاوز عدد رحلات المسافرين بين المناطق المختلفة في اليوم الأول من العطلة حاجز 235 مليون رحلة، مسجلاً زيادة تقارب 2% على أساس سنوي.

وتوزعت هذه الكتلة البشرية الهائلة عبر شبكة النقل العملاقة في البلاد، حيث استوعبت خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة ما يربو على 19.7 مليون رحلة، في حين تدفقت نحو 44.2 مليون مركبة عبر شبكات الطرق السريعة الوطنية، مما يعكس الفاعلية الهندسية واللوجستية للصين في إدارة ما يشبه الهجرات البشرية المؤقتة والخاطفة في غضون ساعات معدودة.

ولم تتوقف عجائب السفر ومظاهر الزخم عند حدود محطات القطارات والطرقات، بل امتدت بقوة لتنعش قطاع الترفيه والثقافة والسينما داخل المدن؛ إذ كشفت بيانات المنصات الإلكترونية المتخصصة أن إيرادات شباك التذاكر في اليوم الأول وحده تخطت 200 مليون يوان، وهو أعلى مستوى مالي تسجله البلاد خلال هذه العطلة منذ عقد كامل.

وجاء هذا الانفجار التجاري ليدفع بإجمالي إيرادات موسم أفلام الصيف في البلاد، والذي انطلق في الأول من يونيو الجاري، ليتجاوز حاجز المليار يوان حتى الآن، مدفوعاً بإقبال العائلات والشباب على دور السينما كجزء أساسي من الطقوس الاحتفالية بالعيد إلى جانب الأنشطة والسباقات المائية التقليدية.

وتكشف خرائط الوجهات المفضلة للمسافرين الصينيين خلال هذه العطلة عن توجهات سياحية متنوعة تجمع بين الحداثة والأصالة؛ حيث تصدرت المدن الكبرى مثل العاصمة بكين، وشانغهاي، وغوانغتشو، وتشينغدو، قائمة الوجهات الأكثر استقطاباً للرحلات الإقليمية بفضل بنيتها التحتية الترفيهية ومراكز التسوّق الضخمة.

وفي المقابل، حظيت المدن التاريخية والمناطق الريفية القريبة من الأنهار والمجاري المائية بإقبال استثنائي لمتابعة سباقات قوارب التنين العريقة وتناول زلابية الأرز التقليدية، لا سيما في مقاطعات جنوب ووسط الصين مثل جيانغسو وتشيجيانغ، مما يحول مواسم العطلات الصينية إلى محرك اقتصادي مرعب يعيد بث الحيوية في شريان الاقتصاد المحلي ويكرس مفهوم "سياحة المسافات القصيرة والمتوسطة" التي باتت السمة الأبرز لخيارات المواطن الصيني الحديث.