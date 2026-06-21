تراجع حاد في أسعار النفط

شهدت أسواق النفط العالمية موجة هبوط واضحة خلال التداولات الأخيرة، بعد تراجع الأسعار من مستوياتها السابقة تحت ضغط المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وسط إعادة تسعير تدريجية لتوازنات العرض والطلب في السوق العالمية.

وفي تفاصيل الأداء الأسبوعي تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 80.57 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ 87.33 دولاراً في الأسبوع السابق، بانخفاض قدره 6.76 دولارات للبرميل، ما يعادل هبوطاً بنسبة 7.74 %.

كما تكبّد خام غرب تكساس الوسيط خسائر أكبر نسبياً، إذ انخفض من 84.88 دولاراً للبرميل إلى 76.51 دولاراً، مسجلاً تراجعاً بقيمة 8.37 دولارات للبرميل، وبنسبة هبوط بلغت 8.65 %، ليعكس بذلك الضغوط البيعية القوية، التي سيطرت على السوق خلال الفترة الأخيرة.