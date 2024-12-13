"بوينغ" تستثمر مليار دولار في تعزيز "787 دريملاينر"

اعلنت شركة "بوينغ" للصناعات الفضائية، عزمها استثمار مليار دولار لتعزيز إنتاج طائراتها من طراز "787 دريملاينر" في كارولاينا الجنوبية، وفق ما جاء في بيان للمجموعة الأميركية.

وواجهت "بوينغ" عدّة مشكلات بشأن نوعية الإنتاج وشهدت في الفترة الأخيرة إضراباً استمرّ أكثر من 50 يوماً شلّ العمل في اثنين من مصانعها الكبيرة.

وفي أكتوبر، أعلنت الشركة خططاً لخفض عدد العاملين في فروعها حول العالم بنسبة 10 % خلال الأشهر المقبلة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت الشركة توظّف حتّى أواخر 2023 نحو 171 ألف شخص.

وأرسلت أولى بلاغات الإقالة في نوفمبر. ومن المتوقع أن يخسر 287 شخصا عمله في كارولاينا الجنوبية حيث لـ"بوينغ" 7900 موظف، بحسب بيانات تعود لنهاية العام 2023.

وفي بيان صدر في ساعة متأخّرة ليل الخميس، كشفت "بوينغ" عن استثمار بقيمة مليار دولار في مصانعها في نورث تشارلستن حيث أعلنت نيتها استحداث 500 وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

والهدف من هذه الخطوة زيادة إنتاج طائرات "787 دريملاينر" إلى عشر كلّ شهر بحلول 2026، وفق ما أفادت الشركة.

وأضرب نحو 33 ألف موظّف في الشركة في سبتمبر، في تحرك هو الأعلى كلفة في الولايات المتحدة.

وبسبب الإضراب تمّ تعليق إنتاج طرازات عدّة من طائرات "بوينغ"، أبرزها نموذج "737 ماكس" الشهير.

وظل طراز "787 دريملاينر" وحده قيد الإنتاج غير متأثر بالإضراب في مصنع كارولاينا الجنوبية.

وأعلنت "بوينغ" الثلاثاء استئناف إنتاج نموذج "737" في مصنعها في محيط سياتل، على أن تعاود إنتاج نماذج "777" و"777 اكس" و"767" في الأيام المقبلة.

وتخطّى عدد الطلبيات التي تلقّتها "بوينغ" حتّى نهاية نوفمبر 6200.