«الفيدرالي» الأمريكي يؤكد قوة رأس مال البنوك الكبرى أمام ركود محتمل

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تمتلك موارد كافية للصمود في وجه ركود حاد ومواصلة إقراض الأسر والشركات.

وخلص الاحتياطي الفيدرالي إلى أن جميع المصارف الـ 22 الكبرى التي أخضعها لاختبارات «الضغط» السنوية، بهدف تقييم قدرتها على تحمل ركود حاد، اجتازت الاختبار بنجاح.

وقالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، في بيان: «لا تزال المصارف الكبرى تتمتع برأس مال جيد، وقادرة على الصمود في وجه مجموعة من التداعيات الاقتصادية القاسية».

وأشار الاحتياطي الفيدرالي في تقريره إلى أن «نتائج اختبارات الضغط لعام 2025 تظهر أن المصارف الـ 22 الكبرى، التي خضعت للاختبار هذا العام، تمتلك رأس مال يكفي لتحمل خسائر تزيد عن 550 مليار دولار».

وأضاف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي أنه حتى في حال تحملت المصارف هذه الخسائر المفترضة، يبقى لديها أكثر من ضعف الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ما يشير إلى مستويات قوية.

وتضمن سيناريو هذا العام ركوداً عالمياً حاداً تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العقارية السكنية والتجارية وديون الشركات.

واستحدثت اختبارات الضغط في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي تطبق على المصارف التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار على الأقل، بينما تخضع المصارف الأصغر حجماً لهذه الاختبارات كل عامين.