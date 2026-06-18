الدولار عند أعلى مستوى في عام وسط رهانات رفع الفائدة

رويترز

ارتفع الدولار أمس، إلى أعلى مستوى في أكثر من عام بعدما أدى تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتشديد النقدي إلى زيادة رهانات على رفع أسعار الفائدة، أما الين فقد أدى انخفاضه إلى صدور تصريحات تحذير من مسؤولين يابانيين.

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 3.50 % و 3.75 % عندما استهل رئيسه الجديد كيفن وارش حقبة ⁠جديدة بمراجعة شاملة للسياسة النقدية.

ومع ذلك، يتوقع ما يقرب من نصف صناع السياسات حاليا رفع أسعار الفائدة هذا العام في ظل تزايد المخاوف بشأن التضخم.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، تتوقع سوق العقود الآجلة ‌لأموال مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر مع زيادة بيانات قوية عن مبيعات التجزئة من الرهانات على التشديد النقدي. وتراجع اليورو 0.3 % إلى 1.146 ‌دولار، وهبط الجنيه الإسترليني أيضا 0.54 % إلى 1.322 دولار ‌لتصل العملتان إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وصعد مؤشر الدولار، ‌الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ‌مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو والإسترليني، 0.36 % إلى 100.71 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو ‌2025.

وزاد المؤشر في الجلسة السابقة 0.85 % ليسجل أكبر قفزة ⁠يومية في أكثر من 3 أشهر.

وقال لي هاردمان محلل تداول العملات لدى (إم.يو.إف.جي) «تحديث مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسة التشديد النقدي ينذر بانطلاق الدولار نحو الارتفاع».

وأضاف «استمد الدولار دعماً من التعديل الحاد ⁠بالرفع في أسعار الفائدة الأمريكية ⁠قصيرة الأجل... ما عوض بشكل كبير التأثير السلبي لإعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني في مطلع الأسبوع».

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 % وتراجع الين الياباني ⁠إلى 160.90 للدولار ليصل إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2024 وليتخلى بذلك عن المكاسب التي حققها بعد تدخل طوكيو في 30 أبريل لدعم العملة.

وأثار انخفاض الين مجدداً استجابة جديدة من الحكومة التي أكد مسؤولون فيها مرة أخرى استعدادهم لدعم العملة.

ورداً على سؤال عن انخفاض قيمة ‌الين، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي أمس «مستعدون للتعامل بالطريقة المناسبة مع تحركات العملة حسب الحاجة وفي أي وقت».

ويبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 % في وقت لاحق، في وقت يقيم فيه ما الذي يمكن أن يعنيه الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بالنسبة للتضخم.